Al Cotugno: «Se questo è il trend, siamo messi male. Le corsie sono piene come a marzo» (Di sabato 3 ottobre 2020) Al Cotugno le corsie sono piene come a marzo. Repubblica fa il punto sulla situazione all’ospedale per l’emergenza coronavirus. Ieri hanno riattivato 16 posti letto e si sta potenziando la struttura per dotarla di ulteriori 16 di Subintensiva raggiungendo le 32 unità e oltrepassando i 28 di fine marzo. Parla Giuseppe Fiorentino direttore della Pneumologia del Cotugno: «Non siamo in grado di fare previsioni a breve, ma se il trend è questo stiamo messi male», premette. «Accade perché non è più possibile fare una mappatura precisa degli infetti, come conseguenza dell’elevato numero di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 ottobre 2020) Alle. Repubblica fa il punto sulla situazione all’ospedale per l’emergenza coronavirus. Ieri hanno riattivato 16 posti letto e si sta potenziando la struttura per dotarla di ulteriori 16 di Subintensiva raggiungendo le 32 unità e oltrepassando i 28 di fine. Parla Giuseppe Fiorentino direttore della Pneumologia del: «Nonin grado di fare previsioni a breve, ma se ilstiamo», premette. «Accade perché non è più possibile fare una mappatura precisa degli infetti,conseguenza dell’elevato numero di ...

