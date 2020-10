Al cinema Il processo ai Chicago 7 | l' eccellenza che non va a segno

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 3 ottobre 2020) Serena Nannelli Un legal-drama dal sapore classico, con un cast di star e uno script di livello, ma che paga il registro a tratti leggero e la patinatura sterile, finendo per non coinvolgere davvero Dopo l’esordio da regista con Molly’s Game, Aron Sorkin torna dietro la macchina da presa con "Ilai7", una pellicola incentrata su una storia vera, quella di uno dei più famosi e scandalosi processi penali statunitensi. All'indomani delle proteste violente occorse adurante la convention democratica del 1968, costate undici morti e quattrocento feriti, a essere accusati di incitamento alla sommossa e cospirazione sono sette attivisti: i capo- yippies Abbie Hoffman (Sacha Baron Cohen, fastidioso nel ruolo per il passato clownesco) e Jerry Rubin (Jeremy Strong) dello Youth International ...