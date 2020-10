Ahmed, arrivato a Lampedusa e rimpatriato in Tunisia. “Paura del mare? Non avevo niente da perdere. Ripartirò perché qui non c’è futuro” (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo l’incremento degli sbarchi in Sicilia, il Ministero dell’Interno ha annunciato che il numero di migranti tunisini rimpatriati potrebbe raddoppiare. L’Italia è pronta a riportare a casa 600 tunisini al mese moltiplicando i voli charter da Palermo. Ahmed è uno di loro e, dopo esser sbarcato a Lampedusa ad agosto, racconta la sua espulsione. “Tutte le strade portano a Roma”. Ahmed ha poco più di vent’anni, e questa è l’unica frase che ha imparato a dire in italiano. Non a scuola, ma in un centro di accoglienza del nord Italia: gliel’ha insegnata un operatore, uno dei pochi con cui lui e i suoi amici sono riusciti a comunicare in un francese stentato. Ahmed è tunisino, e il suo nome è stato cambiato per rispettare la richiesta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo l’incremento degli sbarchi in Sicilia, il Ministero dell’Interno ha annunciato che il numero di migranti tunisini rimpatriati potrebbe raddoppiare. L’Italia è pronta a riportare a casa 600 tunisini al mese moltiplicando i voli charter da Palermo.è uno di loro e, dopo esser sbarcato aad agosto, racconta la sua espulsione. “Tutte le strade portano a Roma”.ha poco più di vent’anni, e questa è l’unica frase che ha imparato a dire in italiano. Non a scuola, ma in un centro di accoglienza del nord Italia: gliel’ha insegnata un operatore, uno dei pochi con cui lui e i suoi amici sono riusciti a comunicare in un francese stentato.è tunisino, e il suo nome è stato cambiato per rispettare la richiesta di ...

Il natante africano non si ferma all'alt e fa fuoco. La nostra nave risponde con colpi in aria: lo scontro ripreso in un video ...

Kuwait, il nuovo emiro Sheikh Nawaf al-Ahmed al-Sabah giura in Parlamento

L’83enne nuovo leader succede all’anziano predecessore. Sheikh Sabah al-Ahmed al-Sabah, 91 anni, è scomparso ieri negli Stati Uniti dove si trovava da luglio per cure mediche. Consi ...

Il natante africano non si ferma all'alt e fa fuoco. La nostra nave risponde con colpi in aria: lo scontro ripreso in un video ...L’83enne nuovo leader succede all’anziano predecessore. Sheikh Sabah al-Ahmed al-Sabah, 91 anni, è scomparso ieri negli Stati Uniti dove si trovava da luglio per cure mediche. Consi ...