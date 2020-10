Agostino Gallozzi | “Una biglietteria all’interno del porto commerciale di Salerno”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 3 ottobre 2020) Ildi Salerno continua a subire trasformazioni per essere pienamente operativo. Il rappresentante della Salerno Container terminal Spa Agostino Gallozzi ha infatti chiesto all’amministrazione comunale di Salerno di indire una Conferenza dei Servizi per chiedere per avviare il procedimento di provvedimento unico per la realizzazione di un blocco uffici/bilietteria mediante l’installazione di un container a servizio dell’attività produttiva Sct Spa in un’area interna aldi Salerno. Secondo il vigente Piano Urbanistico Comunale l’area interessata dall’opera in oggetto ricade in una zona omogenea di tipo F: attrezzature portuali – nautiche. L’area deldi Salerno è caratterizzata da una serie di ...