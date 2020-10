Aggiornamento meteo ore 18 del 3 ottobre 2020

Leggi su udine20

(Di sabato 3 ottobre 2020) SITUAZIONENelle ultime sei ore c’è stato un incremento del flusso meridionale sia in quota che nei bassi strati in concomitanza all’arrivo del fronte sulla regione. Lo scirocco sulla costa ha soffiato con raffiche fino a quasi 80 km/h mentre in quota sono stati superati i 142 km/h. In seguito il vento ha girato da Libeccio. Le piogge hanno interessato quasi tutta la regione ma in particolar modo la Carnia e le Prealpi Carniche con valori locali di quasi 70 mm in tre ore. Dall’inizio dell’evento sono stati superati i 250 mm a Malga Chiampiuz. EVOLUZIONEIl fronte ha ormai quasi esaurito i suoi effetti sulle zone occidentali e nelle prossime ore interesserà quelle centro orientali. Il fonte dovrebbe poi lasciare la regione entro le 21. Successivamente rimarranno moderate correnti sudoccidentali umide ma piuttosto fresche in quota che potranno ...