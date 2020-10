“Agente | vuole fumare un pò con me?” Donna arrestata per possesso di marijuana

Leggi su newnotizie

(Di sabato 3 ottobre 2020) Unadella Florida è statadopo aver invitato un agente di polizia a unirsi a lei mentre fumava uno spinello. Secondo quanto riportato dal Daily Star Online, un agente di polizia ha individuato unaseduta da sola in una macchina intorno alle 8 di domenica mattina. La, in seguito identificata come … L'articolo “Agente,un pò con me?”.perdiNewNotizie.it.