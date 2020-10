Adua Del Vesco, scandalo al Gf vip: nasconde qualcosa a tutti? (Di sabato 3 ottobre 2020) Questo articolo . Adua Del Vesco, nuove rivelazioni al Gf Vip: pare che la ragazza abbia mentito ancora, negando i suoi commenti su Massimiliano Morra. Adua Del Vesco continua a fare parlare di sè al Gf vip; la ragazza ora è al centro di una polemica a causa di alcune parole pronunciate nella Casa, quando pensava di non … Leggi su youmovies (Di sabato 3 ottobre 2020) Questo articolo .Del, nuove rivelazioni al Gf Vip: pare che la ragazza abbia mentito ancora, negando i suoi commenti su Massimiliano Morra.Delcontinua a fare parlare di sè al Gf vip; la ragazza ora è al centro di una polemica a causa di alcune parole pronunciate nella Casa, quando pensava di non …

trash_italiano : Se fossi un autore del #GFVIP avrei piazzato subito a inizio puntata la prova con il cibo che cade dall'alto, con A… - Violuz02 : RT @ThisCasino: Dayane vuole che non se ne parli più perché Adua sta male e le pesa tommyzorzi: 'amore se una cosa del genere l'avesse fat… - oltrelaltamarea : RT @ThisCasino: Dayane vuole che non se ne parli più perché Adua sta male e le pesa tommyzorzi: 'amore se una cosa del genere l'avesse fat… - Marta01844519 : RT @abbicuradiamare: È chiaro che Adua non abbia ancora superato il fatto dell'Ares gate, ci è ancora troppo dentro e chissà quante cazzate… - frahorus : @ViloAngela Quindi gli autori del programma avrebbero sottotitolato gay per sbaglio? Allora perché Adua non si è ar… -