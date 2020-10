Acqua alta a Venezia, si alza il Mose: “Un giorno importante per la città” (Di sabato 3 ottobre 2020) Acqua alta a Venezia, si alza il Mose: oggi il test decisivo Giornata importante per Venezia. Con l’applicazione dell’Ordinanza della Capitaneria di porto, che avvia l’interdizione alla navigazione e all’ingresso delle barche, ha preso il via oggi – 3 ottobre 2020 – “l’operazione Mose”. Lo conferma il Provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone. “Ci siamo – ha detto – io andrò lì (alla bocca di porto) verso le 9 per seguire da vicino quanto accade. Pur trattandosi di un test funzionale, il più prezioso per l’acquisizione dei dati che servono per la messa a punto del sistema – ha aggiunto Zincone – è chiaro che questo evento ... Leggi su tpi (Di sabato 3 ottobre 2020), siil: oggi il test decisivo Giornataper. Con l’applicazione dell’Ordinanza della Capitaneria di porto, che avvia l’interdizione alla navigazione e all’ingresso delle barche, ha preso il via oggi – 3 ottobre 2020 – “l’operazione”. Lo conferma il Provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone. “Ci siamo – ha detto – io andrò lì (alla bocca di porto) verso le 9 per seguire da vicino quanto accade. Pur trattandosi di un test funzionale, il più prezioso per l’acquisizione dei dati che servono per la messa a punto del sistema – ha aggiunto Zincone – è chiaro che questo evento ...

Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia. domani sarà attivato il #Mose per la prima volta. Dall'alluvione del '66, 54 anni fa, nessun… - RaiNews : #Venezia, previsto nelle prossime ore un picco di acqua alta di 135 centimetri. Potrebbe essere questa la prima vol… - Agenzia_Ansa : Allarme #maltempo al Nord, acqua alta a #Venezia. Il governatore @zaiapresidente : 'Siamo in allerta rossa'. In… - HDma67 : RT @giusmo1: A Venezia è prevista acqua alta: si alza il Mose: 'Un giorno importante per la città' - man29ny : RT @sarabanda_: Venezia. Alle 12 di oggi prevista acqua alta eccezionale e, per la prima volta, verranno alzate tutte le barriere del MOSE:… -