Aborto | eutanasia | diritti Lgbt | così l’Olanda ha smesso di essere una nazione cristiana

Il cardinale Willem Jacobus "Wim" Eijk, arcivescovo di Utrecht, non si rassegna alla scristianizzazione dell'Olanda. Considerato dai più un porporato "conservatore", Eijk ha da poco dato alle stampe "Dio Vive in Olanda", per le edizioni Ares, con Andrea Galli. Già il titolo del testo sembra sintetizzare il messaggio del cardinale. Nonostante il relativismo, come lo chiamava …

di Marco Marzano* Nei giorni del caso Becciu che tanto appassiona i vaticanisti di ogni parrocchia è passata quasi sotto silenzio la pubblicazione, da parte della Congregazione della Dottrina della Fe ...

Chiesa contro l’eutanasia, Welby: “Da cattolica la posizione del Vaticano mi fa male, è ingiusta”

Mina Welby in un’intervista a Fanpage.it racconta la sua battaglia per l’eutanasia legale, contro cui si è scagliata poche settimane fa ...

