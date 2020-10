tvio2 : Abbandono rifiuti: Le foto delle telecamere nascoste a Trapani - dispera65 : RT @maolindas: Vita da #gatti poveri...?? La casetta per la pappa c'è, tutto il resto è pericolo ed incognita! Oggi ci vediamo, domani chiss… - retewebitalia : - Tp24it : Abbandono di rifiuti a Trapani, fioccano le multe - loriscosimo : RT @maolindas: Vita da #gatti poveri...?? La casetta per la pappa c'è, tutto il resto è pericolo ed incognita! Oggi ci vediamo, domani chiss… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbandono rifiuti

Cremonaoggi

Piazza Paolo Emilio Taviani a Lavagna. Una dimostrazione di completo disinteresse. Il maltempo non c’entra. Le radici dei pini che rendono inagibili alcuni stalli, le buche, gli aghi di pino, i rifiut ...Nessun ostacolo, invece, per spedire in Oceania. Gettare in terra la gomma da masticare o la sigaretta, scrivere sui muri, abbandonare i rifiuti, sprecare il cibo: i cinque soggetti rappresentati ...