A Napoli i funerali del bimbo che si è suicidato. Il padre: “A cena era felice, ricordiamolo col sorriso” (Di sabato 3 ottobre 2020) Silenzio e dolore nella Basilica di Santa Chiara, nel cuore del centro antico di Napoli, dove questa mattina si sono celebrati i funerali del bimbo di 11 anni che, nella notte del 29 settembre, si è tolto la vita lanciandosi dal balcone della sua abitazione nel quartiere Chiaia a Napoli. La cerimonia è stata presieduta da monsignor Vincenzo De Gregorio, parroco della Cappella del Tesoro di San Gennaro, che ben conosceva la famiglia del giovane e che ha rivolto un invito a “tacere” in attesa che giunta la risposta alla domanda “perché? Ammesso che possa essere trovata una risposta”. Il padre ai funerali del bimbo: “A cena era felice” Grande la partecipazione ai ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 ottobre 2020) Silenzio e dolore nella Basilica di Santa Chiara, nel cuore del centro antico di, dove questa mattina si sono celebrati ideldi 11 anni che, nella notte del 29 settembre, si è tolto la vita lanciandosi dal balcone della sua abitazione nel quartiere Chiaia a. La cerimonia è stata presieduta da monsignor Vincenzo De Gregorio, parroco della Cappella del Tesoro di San Gennaro, che ben conosceva la famiglia del giovane e che ha rivolto un invito a “tacere” in attesa che giunta la risposta alla domanda “perché? Ammesso che possa essere trovata una risposta”. Ilaidel: “Aera” Grande la partecipazione ai ...

