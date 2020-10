A Ginevra salario minimo aumentato a 3500 euro al mese. Ma si rischia un’impennata di tutti i prezzi (Di sabato 3 ottobre 2020) La Svizzera da oggi vanta il record di nazione con il salario minimo più alto del mondo. In particolare a Ginevra, dove la paga minima sarà 23 franchi l’ora (circa 21 euro). Pari a 3.500 euro al mese. Lo hanno deciso i 500mila aventi diritto al voto del Cantone nel referendum di domenica scorsa, in cui il 58% delle preferenze è andato a favore della proposta voluta dai partiti della sinistra, dopo che la stessa riforma era stata respinta più volte in passato dagli elettori elvetici. La Svizzera non impone un salario minimo a livello nazionale e Ginevra diventa così il terzo cantone ad adottarne uno dopo quelli di Giura e Neuchatel dove è di 20 franchi l’ora. La misura era ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 ottobre 2020) La Svizzera da oggi vanta il record di nazione con ilpiù alto del mondo. In particolare a, dove la paga minima sarà 23 franchi l’ora (circa 21). Pari a 3.500al. Lo hanno deciso i 500mila aventi diritto al voto del Cantone nel referendum di domenica scorsa, in cui il 58% delle preferenze è andato a favore della proposta voluta dai partiti della sinistra, dopo che la stessa riforma era stata respinta più volte in passato dagli elettori elvetici. La Svizzera non impone una livello nazionale ediventa così il terzo cantone ad adottarne uno dopo quelli di Giura e Neuchatel dove è di 20 franchi l’ora. La misura era ...

