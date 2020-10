A Bologna ‘torna’ l’osteria dove si paga il ‘tempo’ | non il cibo

Leggi su dire

(Di sabato 3 ottobre 2020) BOLOGNA – Un’ora di tempo per mangiare cibo a volonta’, ma quando scadono i 60 minuti si deve lasciare il posto a chi sta aspettando. Proprio come accadeva nel Novecento, a Bologna c’e’ un osteria che, per tamponare gli effetti della crisi post emergenza coronavirus, ha inventato una ‘ricetta’ anti-Covid andando a ripescare dalla tradizione. Da lunedi’ infatti, il ristorante in via De’ Coltelli, diventera’ ‘a tempo’ e si paghera’ per il tempo che si trascorre a tavola, non per la quantita’ di cibo che si consuma.