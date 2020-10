5 momenti da ricordare della sesta puntata del Grande Fratello Vip (Di sabato 3 ottobre 2020) Anche la sesta puntata del Grande Fratello Vip 5 è archiviata. Di cose ne sono successe tante, pure troppe forse: dalla squalifica di un concorrente a un coming out indiretto, fino a una dichiarazione d’amore (o quasi). Ma rivediamo insieme tutti i momenti imperdibili dell’appuntamento di ieri sera, con un capitolo finale dedicato alle nomination. 1. Denis Dosio squalificato per bestemmia Denis deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP: ecco il nostro comunicato ufficiale letto direttamente da Alfonso. pic.twitter.com/xZBmEK4rWa — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 2, 2020 La serata si apre con la busta nera per Denis Dosio. Dopo la bestemmia proferita nella giornata precedente, lo ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 3 ottobre 2020) Anche ladelVip 5 è archiviata. Di cose ne sono successe tante, pure troppe forse: dalla squalifica di un concorrente a un coming out indiretto, fino a una dichiarazione d’amore (o quasi). Ma rivediamo insieme tutti iimperdibili dell’appuntamento di ieri sera, con un capitolo finale dedicato alle nomination. 1. Denis Dosio squalificato per bestemmia Denis deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP: ecco il nostro comunicato ufficiale letto direttamente da Alfonso. pic.twitter.com/xZBmEK4rWa —(@) October 2, 2020 La serata si apre con la busta nera per Denis Dosio. Dopo la bestemmia proferita nella giornata precedente, lo ...

FPaffy : RT @VivianaValastro: Kebral, che per la prima volta è tornata a #Lampedusa dopo il naufragio con la sua famiglia per ricordare i compagni p… - bowiehasmyheart : Questo è avvenuto in quarta quando a causa degli indirizzi diversi fui inserita in una classe in cui alcune mie co… - BianchiLuigia : RT @VivianaValastro: Kebral, che per la prima volta è tornata a #Lampedusa dopo il naufragio con la sua famiglia per ricordare i compagni p… - Fusillide : RT @VivianaValastro: Kebral, che per la prima volta è tornata a #Lampedusa dopo il naufragio con la sua famiglia per ricordare i compagni p… - Ilsaggiopetty : RT @VivianaValastro: Kebral, che per la prima volta è tornata a #Lampedusa dopo il naufragio con la sua famiglia per ricordare i compagni p… -

Ultime Notizie dalla rete : momenti ricordare F1 GP Russia, incidenti e ordini di scuderia: i momenti da ricordare – Video AutoMotoriNews Imola 32 anni dopo. Ivano Fanini ricorda il trionfo di Gavazzi nel mondiale di Alaphilippe

Il richiamo di Imola è stato troppo forte per Ivano Fanini che non si è trattenuto dal tornare in quell'autodromo Dino e Enzo Ferrari che ricorda i grandi campioni della Formula Uno ma anche momenti s ...

"Le ragazze", Alessandra Clemente ricorda la madre uccisa da una pallottola vagante sotto casa

Toccante testimonianza dell'assessore, che perse la madre a soli 10 anni. La colpa di Silvia Ruotolo essersi trovata nel posto sbagliato nel momento sbagliato ...

Il richiamo di Imola è stato troppo forte per Ivano Fanini che non si è trattenuto dal tornare in quell'autodromo Dino e Enzo Ferrari che ricorda i grandi campioni della Formula Uno ma anche momenti s ...Toccante testimonianza dell'assessore, che perse la madre a soli 10 anni. La colpa di Silvia Ruotolo essersi trovata nel posto sbagliato nel momento sbagliato ...