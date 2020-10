Zingaretti presenta il conto a Renzi. Sbarramento al 5% per far fuori Italia Viva. Il leader Pd inamovibile sulla soglia nella legge elettorale. E in Toscana Matteo rischia di restare fuori dalla Giunta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Archiviate le elezioni regionali con con la vittoria in Toscana e in Puglia che ha scongiurato il pericolo di messa in discussione della sua segreteria, Nicola Zingaretti può ora pensare alla “stagione di riforme” che aveva posto come condizione per il Sì al referendum sul taglio dei parlamentari. “nella maggioranza che prima del dramma del Covid si muoveva solo nel ristretto perimetro dell’accordo di governo c’è una evoluzione positiva e anche sul tema delle riforme da parte degli alleati non ci sono muri, contrapposizioni, dinieghi o la volontà di porre limiti alla possibilità di fare passi in avanti”. E qui arriviamo al nocciolo vero della questione: la legge elettorale. E su questo il segretario dem si toglie qualche ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Archiviate le elezioni regionali con con la vittoria ine in Puglia che ha scongiurato il pericolo di messa in discussione della sua segreteria, Nicolapuò ora pensare alla “stagione di riforme” che aveva posto come condizione per il Sì al referendum sul taglio dei parlamentari. “maggioranza che prima del dramma del Covid si muoveva solo nel ristretto perimetro dell’accordo di governo c’è una evoluzione positiva e anche sul tema delle riforme da parte degli alleati non ci sono muri, contrapposizioni, dinieghi o la volontà di porre limiti alla possibilità di fare passi in avanti”. E qui arriviamo al nocciolo vero della questione: la. E su questo il segretario dem si toglie qualche ...

