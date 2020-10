Yari Carrisi presenta Thea la sua nuova fidanzata e insieme a lei canta La Cura (Di venerdì 2 ottobre 2020) Yari Carrisi torna in tv e lo fa con un collegamento in diretta da Otranto. C’è una novità nella vita del figlio di Al Bano e Romina Power e questa novità si chiama Thea! Un nuovo amore che oggi per la prima volta viene presentato nella diretta di Oggi è un altro giorno. Yari durante il lockdown è stato conquistato da questa donna così straordinaria e molto simile a lui. In un primo momento la “connessione” tra i due era dovuta allo stesso stile di vita, alla filosofia, al pensiero sullo yoga e all’arte. Ma poi tra loro c’è stato anche altro! E madrina di questo amore è anche mamma Romina che tra l’altro compie anche gli anni oggi. Gli auguri speciali sono di Thea che ringrazia Romina per la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 ottobre 2020)torna in tv e lo fa con un collegamento in diretta da Otranto. C’è una novità nella vita del figlio di Al Bano e Romina Power e questa novità si chiama! Un nuovo amore che oggi per la prima volta vieneto nella diretta di Oggi è un altro giorno.durante il lockdown è stato conquistato da questa donna così straordinaria e molto simile a lui. In un primo momento la “connessione” tra i due era dovuta allo stesso stile di vita, alla filosofia, al pensiero sullo yoga e all’arte. Ma poi tra loro c’è stato anche altro! E madrina di questo amore è anche mamma Romina che tra l’altro compie anche gli anni oggi. Gli auguri speciali sono diche ringrazia Romina per la ...

