Yari Carrisi e Thea | insieme nell’amore e nella spiritualità

Chi l'avrebbe mai detto che due miei amici impegnati in ricerche spirituali e immersi in filosofie orientali sarebbero diventati la coppia del momento nei media, da quelli di gossip alla homepage del Corriere della Sera?!? Yari Carrisi è figlio di Al Bano e Romina Power. Thea Crudi una cantante e musicista che ha intrapreso la via dei mantra. Entrambi affascinati dall'India, dove hanno fatto vari viaggi e vissuto. Yari l'ho conosciuto perché Jovanotti mi aveva consigliato di intervistarlo ed è stato una sorpresa. È venuto a trovarmi e la lunga conversazione l'ho pubblicata in un DVD Roxy Bar, visibile su www.redronnie.tv Thea mi era stata segnalata dal mio amico Giorgio Cerquetti, che avevo avuto ospite con gli Hare Krishna in due miei ...

