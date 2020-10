Whirlpool Napoli | i lavoratori scrivono a Mattarella | Siamo disperati e preoccupati Il 31 chiude la fabbrica

(Di venerdì 2 ottobre 2020) “Signor Presidente, io non so se un giorno Lei leggerà mai questa lettera, ma lo spero con tutto il cuore. Mi chiamo Italia e da 22 anni sono un’operaia die non credo che si debba aggiungere altro. La mia è solo una delle 400 storie di questa azienda, 1000 se consideriamo l’indotto”. Italia Orofino, operaia dello stabilimentodi via Argine, scrive una lettera-appello al presidente della Repubblica Sergio, a nome di tutti idell’impianto che, secondo i piani della multinazionale, dovrà cessare l’attività il prossimo 31 ottobre. “Lei sicuramente conosce la nostra storia – si legge nella lettera – una multinazionale che arriva in Italia, firma un accordo con il Governo e poi ...

ildenaro_it : #Whirlpool #Napoli, i #lavoratori scrivono a #Mattarella: Siamo #disperati e #preoccupati. Il 31 chiude la… - 1971Matrix : ...Il gruppo Whirlpool annuncia la chiusura definitiva dello stabilimento Napoletano, il 31 di ottobre la mia compl… - UBrignone : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Whirlpool, lettera dei lavoratori a Mattarella: «Siamo disperati e preoccupati» - corrmezzogiorno : #Napoli Whirlpool, lettera dei lavoratori a Mattarella: «Siamo disperati e preoccupati» - andrea_falivene : RT @mattinodinapoli: Whirlpool Napoli Est, l'operaia scrive a Mattarella: «Siamo disperati e preoccupati» -

Il Mattino

