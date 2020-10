Wall Street in rosso su notizia Trump e delusione mercato lavoro

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Partenza al ribasso per la borsa didopo ladel risultato positivo dei test al Covid per il Presidente. Delude anche il dato sul mercato del lavoro americano che ha evidenziato un rallentamento della crescita di nuovi posti di lavoro, a settembre rispetto al mese precedente, ed inferiore alle aspettative degli analisti. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sta lasciando sul parterre l’1,02%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull’S&P-500, che continua la giornata a 3.337 punti. Pessimo il Nasdaq 100 (-1,88%); sulla stessa linea, in ribasso l’S&P 100 (-1,36%). Risultato negativo aper tutti i settori dell’S&P 500. Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i ...