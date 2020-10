Wall Street accusa il colpo di Trump e del Job Report (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Prosegue sottotono la borsa di Wall Street dopo aver accusato il colpo dalla notizia del risultato positivo dei test al Covid per il Presidente Trump. Ha deluso anche il dato sul mercato del lavoro americano che ha evidenziato un rallentamento della crescita di nuovi posti di lavoro, a settembre rispetto al mese precedente, ed inferiore alle aspettative degli analisti. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones si attesta a 27.835 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 3.368 punti. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-1,99%); con analoga direzione, in discesa l’S&P 100 (-0,79%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+1,62%), beni industriali (+1,57%) e materiali (+1,50%). Nel listino, i settori informatica ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Prosegue sottotono la borsa didopo averto ildalla notizia del risultato positivo dei test al Covid per il Presidente. Ha deluso anche il dato sul mercato del lavoro americano che ha evidenziato un rallentamento della crescita di nuovi posti di lavoro, a settembre rispetto al mese precedente, ed inferiore alle aspettative degli analisti. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones si attesta a 27.835 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 3.368 punti. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-1,99%); con analoga direzione, in discesa l’S&P 100 (-0,79%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+1,62%), beni industriali (+1,57%) e materiali (+1,50%). Nel listino, i settori informatica ...

Agenzia_Italia : Trump positivo non affonda le Borse, tengono Europa e Wall Street - statodelsud : Trump positivo non affonda le Borse, tengono Europa e Wall Street - finanza_online : RT @lauranaka: #DonaldTrump ha il #COVID19. 'Che messaggio può ormai dare ai suoi sostenitori, che gli hanno creduto quando ha minimizzato… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @lauranaka: #DonaldTrump ha il #COVID19. 'Che messaggio può ormai dare ai suoi sostenitori, che gli hanno creduto quando ha minimizzato… - Enrico_Aretini : Scaricare #Immuni? Piuttosto passo al Motorola 8000X Dynatac che usava Gordon Gekko in Wall Street -