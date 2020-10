Vortice Polare, il dominatore assoluto è di nuovo qui (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ne abbiamo già parlato e continueremo a parlarne nei prossimi mesi: il Vortice Polare è di nuovo qui. E’ normale che sia così, ne avevamo descritto la nascita e nelle prossime settimane ne descriveremo gli sviluppi. E’ il tema dominante dell’Inverno, ma fin dal tardo autunno siamo in grado di farci un’idea su quelle che potrebbero essere le dinamiche a carico del trottolone “impazzito”. Sarà il dominatore assoluto o avremo delle interferenze atmosferiche in grado di destabilizzarlo? Il quesito è sempre quello, perché a fronte di un Vortice Polare più o meno vivace la stagione invernale potrà riservare più o meno sorprese. Vortice ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ne abbiamo già parlato e continueremo a parlarne nei prossimi mesi: ilè diqui. E’ normale che sia così, ne avevamo descritto la nascita e nelle prossime settimane ne descriveremo gli sviluppi. E’ il tema dominante dell’Inverno, ma fin dal tardo autunno siamo in grado di farci un’idea su quelle che potrebbero essere le dinamiche a carico del trottolone “impazzito”. Sarà ilo avremo delle interferenze atmosferiche in grado di destabilizzarlo? Il quesito è sempre quello, perché a fronte di unpiù o meno vivace la stagione invernale potrà riservare più o meno sorprese....

