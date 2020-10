Vodafone rende questo venerdì più piacevole con due regalo, fra cui 10 euro in film (Di venerdì 2 ottobre 2020) Vodafone Happy Friday regala oggi una gift card CHILI Cinema da 10 euro...e, a sorpresa, c'è anche un'altra interessante promozione! L'articolo Vodafone rende questo venerdì più piacevole con due regalo, fra cui 10 euro in film proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 2 ottobre 2020)Happy Friday regala oggi una gift card CHILI Cinema da 10...e, a sorpresa, c'è anche un'altra interessante promozione! L'articolovenerdì piùcon due, fra cui 10inproviene da TuttoAndroid.

emichir : @frensifragolina É la no frills di Vodafone, costa poco e rende tantissimo - mfoolsjam : Oggi Vodafone ha regalato 4 mesi di Nowtv. Definire Nowtv imbarazzante sotto ogni aspetto non rende l'idea del livello del servizio. - stevelaces : Oltre 16 ore di #InternetDown e 25 minuti di attesa per (non) parlare con il CallCenter #Vodafone e un brano in so… -