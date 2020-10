Violento MALTEMPO e BURRASCHE di vento: rischio PIOGGE ALLUVIONALI, ecco dove (Di venerdì 2 ottobre 2020) Non possiamo nascondere una certa preoccupazione in riferimento all’entità MALTEMPO che già ritroviamo ora su parte del Nord e che calcherà ulteriormente la dose nelle prossime ore. La previsione indica PIOGGE davvero intense e nubifragi, che in talune zone del Settentrione assumeranno carattere di persistenza. La perturbazione, molto forte, è collegata ad una profonda depressione atlantica che si è scavata sulla Francia. Si tratta di un vortice ciclonico davvero esplosivo, per il rapido e notevole approfondimento del minimo di pressione a ridosso della Bretagna, dove sono attesi valori fino a 975 hPa. La perturbazione, legata a questa depressione, è destinata ad avere un impatto pesante anche sull’Italia Settentrionale in termini di piovosità elevata e di bufere di ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Non possiamo nascondere una certa preoccupazione in riferimento all’entitàche già ritroviamo ora su parte del Nord e che calcherà ulteriormente la dose nelle prossime ore. La previsione indicadavvero intense e nubifragi, che in talune zone del Settentrione assumeranno carattere di persistenza. La perturbazione, molto forte, è collegata ad una profonda depressione atlantica che si è scavata sulla Francia. Si tratta di un vortice ciclonico davvero esplosivo, per il rapido e notevole approfondimento del minimo di pressione a ridosso della Bretagna,sono attesi valori fino a 975 hPa. La perturbazione, legata a questa depressione, è destinata ad avere un impatto pesante anche sull’Italia Settentrionale in termini di piovosità elevata e di bufere di ...

Meteo, le previsioni di venerdì 2 ottobre

E’ in arrivo una nuova forte ondata di maltempo. Venerdì le piogge saranno abbondanti su Piemonte, Liguria , Lombardia e Veneto, nella giornata di sabato la perturbazione coinvolgerà anche le regioni ...

