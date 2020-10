Vincenzo Salemme, il dramma della figlia mai nata, l’avvenimento duro da superare (Di venerdì 2 ottobre 2020) Vincenzo Salemme, l’attore che stasera torna nella giuria di Tale e Quale show ha nel suo passato un avvenimento davvero duro da superare. foto facebookTale e quale show torna in onda con una nuova puntata questa sera su Rai Uno sotto la guida di Carlo Conti e la sua immancabile giuria che tra gli altri annovera anche l’attore comico napoletano. Proprio di lui ci interessa parlare in questo caso e del dramma che lo ha colpito alcuni anni fa e che dopo tutto questo tempo non smette ancora di farlo soffrire nonostante la maschera che tutti i giorni indossa per lavoro. Attore di cinema e teatro, sul palcoscenico fa divertire il suo pubblico e i suoi film sono sempre un successo garantito, ma forse molto di voi non sanno che l’attore ha perso una figlia, ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 ottobre 2020), l’attore che stasera torna nella giuria di Tale e Quale show ha nel suo passato un avvenimento davveroda. foto facebookTale e quale show torna in onda con una nuova puntata questa sera su Rai Uno sotto la guida di Carlo Conti e la sua immancabile giuria che tra gli altri annovera anche l’attore comico napoletano. Proprio di lui ci interessa parlare in questo caso e delche lo ha colpito alcuni anni fa e che dopo tutto questo tempo non smette ancora di farlo soffrire nonostante la maschera che tutti i giorni indossa per lavoro. Attore di cinema e teatro, sul palcoscenico fa divertire il suo pubblico e i suoi film sono sempre un successo garantito, ma forse molto di voi non sanno che l’attore ha perso una, ...

anarcomico : RT @istwood_klimt: Stamattina in fila per fare il tampone 3 ore in macchina con mio padre, senza sigarette e con in riproduzione tutti i v… - tinapica88 : RT @istwood_klimt: Stamattina in fila per fare il tampone 3 ore in macchina con mio padre, senza sigarette e con in riproduzione tutti i v… - istwood_klimt : Stamattina in fila per fare il tampone 3 ore in macchina con mio padre, senza sigarette e con in riproduzione tutt… - RaiPremium : Alle 21:20 'TALE E QUALE SHOW' - Decima edizione del Talent Show condotto da Carlo Conti : in giuria Loretta Goggi,… - jonny_logan : Buona prova d'esordio per Giampaolo Morelli al quale si aggiunge un Vincenzo Salemme in eccellente forma… -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Salemme Vincenzo Salemme, il dramma della figlia mai nata, l’avvenimento duro da superare CheNews.it Francesco Paolantoni è Mino Reitano/ Riuscirà a cantare Italia? (Tale e Quale Show)

Francesco Paolantoni è Mino Reitano, video: dura prova per lui con le sonorità di un brano come Italia. Ce la farà? (Tale e Quale Show 2020) ...

Giulia Sol a Tale e Quale Show: 3 cose da sapere sulla cantante e attrice

Tra i dieci concorrenti di Tale e Quale Show 2020 sta destando parecchia curiosità Giulia Sol. Lo show di Carlo Conti è una grossa opportunità per la cantante, fino ad oggi sconosciuta al grande pubbl ...

Francesco Paolantoni è Mino Reitano, video: dura prova per lui con le sonorità di un brano come Italia. Ce la farà? (Tale e Quale Show 2020) ...Tra i dieci concorrenti di Tale e Quale Show 2020 sta destando parecchia curiosità Giulia Sol. Lo show di Carlo Conti è una grossa opportunità per la cantante, fino ad oggi sconosciuta al grande pubbl ...