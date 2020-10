VIDEO – Serginho Dest non riesce a palleggiare durante la presentazione (Di venerdì 2 ottobre 2020) Serginho Dest è talmente emozionato per la presentazione che non riesce a palleggiare. Il VIDEO 👀 ¿SE LE COMPLICÓ O SE PUSO NERVIOSO? 👀 Sergiño … L'articolo VIDEO – Serginho Dest non riesce a palleggiare durante la presentazione proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 2 ottobre 2020)è talmente emozionato per lache non. Il👀 ¿SE LE COMPLICÓ O SE PUSO NERVIOSO? 👀 Sergiño … L'articolononlaproviene da ForzAzzurri.net.

serginho_ram : RT @Atalanta_BC: Azione magistrale direttamente dall'ultimo confronto all'Olimpico ?? More of this tonight, lads! ?? ?? #LazioAtalanta #GoAt… - M16dicembre1899 : RT @Teo__Visma: Sbaglia Trezeguet Segna Serginho Segna Birindelli Sbaglia Seedorf con una grandissima parata di Buffon che esulta con i suo… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Serginho VIDEO - Serginho Dest non riesce a palleggiare durante la presentazione forzAzzurri