VIDEO | Migranti, Fico incontra sindaco di Lampedusa: "Legge Bossi-Fini va cambiata" (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – "Il mondo è cambiato. Sono quasi due decenni che la legge Bossi-Fini è in vigore. Sono cambiate le dinamiche dell'immigrazione. Di conseguenza anche le leggi devono cambiare, perché le leggi devono essere al passo con i tempi". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, al termine dell'incontro a Montecitorio con il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello. Fico ha ricordato che proprio in questa legislatura il Parlamento ha approvato la legge che istituisce il Giorno della Memoria per le vittime della strage ed ha sottolineato l'importanza dell'incontro con il sindaco di Lampedusa e con le associazioni che lo accompagnano nel giorno che precede l'anniversario della strage, avvenuta il 3 ottobre 2013.

