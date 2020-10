VIDEO | Il ‘vaffa’ di Mastella a Di Battista | “Leader mondiale dell’idiozia politica”

Leggi su dire

(Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – Clemente Mastella non prende affatto bene le parole di Alessandro Di Battista che oggi, nello sferzare i suoi, ha citato l’Udeur tacciandolo di essere stato “un partito buono per la gestione di poltrone e carriere”. E così, in un breve video, Mastella (oggi sindaco di Benevento) gli risponde senza mezzi termini, dicendogliene quattro e soprattutto lanciandogli un unico messaggio: “Vaffa”.