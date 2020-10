VIDEO | Il social freezing? “Dopo i 35 anni giusto pensarci | non è scorciatoia” | parla l’esperto di Pma

Leggi su dire

(Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – Sempre più coppie nel nostro Paese ricorrono alla fecondazione assistita per cercare un bebè e l’età media delle pazienti è alta. Spesso si tarda a ricercare la gravidanza per motivi sociali e lavorativi. E in questi casi è possibile preservare e mettere in ‘banca’ la propria fertilità? E in tempi di pandemia le procedure di fecondazione si possono fare in sicurezza o è meglio aspettare che il virus si spenga. A rispondere alle domande dell’agenzia di stampa Dire è Pasquale Totaro, responsabile della Procreazione medicalmente assistita dell’Ospedale Santa Maria di Bari del gruppo Gvm Care & Research.