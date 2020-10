VIDEO | A Roma inaugurati Videocittà 2020 e il Giardino delle cascate all’Eur (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – Un impressionante spettacolo di luci, che danzano con i riflessi del laghetto dell’Eur di Roma e con quelli creati dagli schizzi d’acqua delle fontane, giocando con suoni potentissimi e onirici. Quella di ieri sera è stata un’inaugurazione visivamente imponente che ha messo insieme la terza edizione di Videocitta’, il festival della visione che quest’anno si tiene all’Eur e che si aprira’ oggi, e il rinato Giardino delle Fontane, di nuovo aperto dopo un intervento di restauro. La restituzione alla citta’ del Giardino delle cascate dell’Eur – 4,5 ettari di fontane, giochi d’acqua e verde – avviene dopo 60 anni di chiusure, non casualmente insieme all’avvio della kermesse Videocitta’, ideata da Francesco Rutelli, che quest’anno si terra’ da venerdì 2 a domenica 4 ottobre e sara’ contraddistinta da una dedica a Ennio Morricone. La serata di presentazione del festival e’ stata caratterizzata da giochi di luce e dalla performance audiovisuale del collettivo Quiet Ensemble, proprio davanti al laghetto. Protagonista della serata inaugurale sara’, invece, Sevda Alizadeh, in arte Sevdaliza, artista iraniana alla ribalta della scena musicale internazionale e attiva su temi come i diritti delle donne e il femminismo, in linea con il tema di Videocitta’ 2020 contro ogni violenza. ROSATI: “CON RIAPERTURA CASCATE CITTÀ PIÙ BELLA E MARKETING TERRITORIALE” Leggi su dire (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – Un impressionante spettacolo di luci, che danzano con i riflessi del laghetto dell’Eur di Roma e con quelli creati dagli schizzi d’acqua delle fontane, giocando con suoni potentissimi e onirici. Quella di ieri sera è stata un’inaugurazione visivamente imponente che ha messo insieme la terza edizione di Videocitta’, il festival della visione che quest’anno si tiene all’Eur e che si aprira’ oggi, e il rinato Giardino delle Fontane, di nuovo aperto dopo un intervento di restauro. La restituzione alla citta’ del Giardino delle cascate dell’Eur – 4,5 ettari di fontane, giochi d’acqua e verde – avviene dopo 60 anni di chiusure, non casualmente insieme all’avvio della kermesse Videocitta’, ideata da Francesco Rutelli, che quest’anno si terra’ da venerdì 2 a domenica 4 ottobre e sara’ contraddistinta da una dedica a Ennio Morricone. La serata di presentazione del festival e’ stata caratterizzata da giochi di luce e dalla performance audiovisuale del collettivo Quiet Ensemble, proprio davanti al laghetto. Protagonista della serata inaugurale sara’, invece, Sevda Alizadeh, in arte Sevdaliza, artista iraniana alla ribalta della scena musicale internazionale e attiva su temi come i diritti delle donne e il femminismo, in linea con il tema di Videocitta’ 2020 contro ogni violenza. ROSATI: “CON RIAPERTURA CASCATE CITTÀ PIÙ BELLA E MARKETING TERRITORIALE”

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Roma VIDEO – Roma, ufficiale l’acquisto di Zajsek: il difensore arriva a Trigoria per la prima volta ForzaRoma.info Università Europea di Roma, online il sito di Formazione integrale

È online il sito dell’Università Europea di Roma dedicato alla Formazione integrale ... significativa ed entusiasmante» e che «ospiterà articoli, interviste e video frutto della creatività e ...

Teatro di Roma. Prima Parte di stagione: un trimestre di produzioni fra Argentina e India

ROMA - Dall’autunno prende il via il progetto produttivo del Teatro di Roma per una prima parte di Stagione estremamente connotata da produzioni e coproduzioni firmate da artisti e artiste che rileggo ...

