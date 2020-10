“Vi spiego l’accordo segreto tra Vaticano e Cina, quanto è costato e a chi conviene” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “L’accordo tra Santa Sede e Cina non è la panacea di tutti i mali, ed è costato più al Vaticano che a Pechino”. Ne è convinto Padre Gianni Criveller, sinologo, storico e teologo, che ha trascorso oltre un quarto di secolo della propria vita a insegnare tra Hong Kong, Taiwan, Macao e la Cina popolare ed è fortemente contrario alle opposte tifoserie su un tema così delicato, in cui gli Stati Uniti sono recentemente intervenuti a gamba tesa. “Tuttavia, dobbiamo chiederci: se la Santa Sede rinunciasse ora a questa intesa, cosa succederebbe ai cattolici in Cina?”. L’intesa provvisoria e segreta, risalente al 2018, sulla nomina dei vescovi in Cina è infatti tornata alla ribalta in vista della sua scadenza ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 ottobre 2020) “L’accordo tra Santa Sede enon è la panacea di tutti i mali, ed èpiù alche a Pechino”. Ne è convinto Padre Gianni Criveller, sinologo, storico e teologo, che ha trascorso oltre un quarto di secolo della propria vita a insegnare tra Hong Kong, Taiwan, Macao e lapopolare ed è fortemente contrario alle opposte tifoserie su un tema così delicato, in cui gli Stati Uniti sono recentemente intervenuti a gamba tesa. “Tuttavia, dobbiamo chiederci: se la Santa Sede rinunciasse ora a questa intesa, cosa succederebbe ai cattolici in?”. L’intesa provvisoria e segreta, risalente al 2018, sulla nomina dei vescovi inè infatti tornata alla ribalta in vista della sua scadenza ...

