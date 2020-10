Verissimo: Gabriel Garko tutta la verità sul “segreto di Pulcinella”. Ecco cosa ha rivelato alla Toffanin (Di venerdì 2 ottobre 2020) È finalmente arrivato il momento che i fan dell’attore aspettavano e che Garko aveva promesso loro, da dopo il suo coming out in diretta al Grande Fratello Vip. Sabato andrà in onda la sua intervista a Verissimo, per fare conoscere tutte quelle sfaccettature che da tempo teneva nascoste e che adesso sembra non vedere l’ora di condividere con il pubblico. L’attore torinese è riuscito finalmente ad aprire il suo cuore e togliersi quel peso che da sempre portava sulle spalle e che era diventato ormai insostenibile. Ai microfoni della bella Silvia Toffanin, Gabriel rivela che la sua prima vera storia d’amore è stata con un ragazzo di nome Riccardo ed è durata per ben 11 anni. Garko è riuscito a mostrare grande emozione, nel raccontare le ... Leggi su virali.video (Di venerdì 2 ottobre 2020) È finalmente arrivato il momento che i fan dell’attore aspettavano e cheaveva promesso loro, da dopo il suo coming out in diretta al Grande Fratello Vip. Sabato andrà in onda la sua intervista a, per fare conoscere tutte quelle sfaccettature che da tempo teneva nascoste e che adesso sembra non vedere l’ora di condividere con il pubblico. L’attore torinese è riuscito finalmente ad aprire il suo cuore e togliersi quel peso che da sempre portava sulle spalle e che era diventato ormai insostenibile. Ai microfoni della bella Silviarivela che la sua prima vera storia d’amore è stata con un ragazzo di nome Riccardo ed è durata per ben 11 anni.è riuscito a mostrare grande emozione, nel raccontare le ...

Gabriel Garko: “Sono stato undici anni con un ragazzo di nome Riccardo”

