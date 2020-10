Verissimo | Gabriel Garko dopo il coming out | “Fidanzato per 11 anni con Riccardo”

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Alfonso Signorini aveva anticipato la partecipazione diilout fatto davanti alle telecamere del Gf Vip e l’attore, ospite di Silvia Toffanin, si è raccontato a 360 gradi. Dai motivi per i quali ha tenuto nascosto per tantila sua omosessualità fino alle relazioni con Eva Grimaldi e … L'articoloilout: “Fidanzato per 11con Riccardo” proviene da www.meteoweek.com.

fabiofabbretti : Gabriel Garko si rivela a #Verissimo: «Sono stato con un ragazzo 11 anni. Se hai un certo orientamento non puoi far… - Webl0g : Gabriel Garko a Verissimo: “Mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro” - Novella_2000 : Gabriel Garko a cuore aperto a Verissimo parla di un ragazzo con cui è stato 11 anni e della storia con Gabriele Ro… - SMSNEWSOFFICIAL : A VERISSIMO GABRIEL GARKO: “Sono stato 11 anni con un ragazzo che si chiama Riccardo. Sto frequentando una persona.… - Unf_Tweet : -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Gabriel

1Dopo il recente coming out, Gabriel Garko a Verissimo parla delle sue storie, da Eva Grimaldi a Gabriele Rossi, passando per il suo attuale compagno Solo la scorsa settimana, all’interno della casa ...Gabriel Garko ha raccontato la sua verità in una lunga intervista a Verissimo, nella puntata che andrà in onda sabato 3 ottobre 2020. L’attore ha fatto coming out ufficialmente, svelando dettagli ...