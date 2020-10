Verissimo anticipazioni | Garko e Lamborghini raccontano tutto

Leggi su solodonna

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Quali personaggi famosi vedremo da Silvia Toffanin nella nuova puntata di “” su Canale 5, sabato alle 16? In studio interverranno Gabriel, Elettra, Roberto Giacobbo, Stefano Accorsi e Orietta Berti. Sabato 3 ottobre, alle ore 16, su Canale 5, andrà in onda il terzo appuntamento con Silvia Toffanin e ““. “” 3 ottobre: Gabriel, intervista esclusiva Sabato, in esclusiva a “”, GabrielapriràArticolo completo: dal blog SoloDonna