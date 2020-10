Venezia: Prefettura, domani si alza il Mose (Di venerdì 2 ottobre 2020) Venezia, 02 OTT - Le dighe del Mose si alzeranno domani alle bocche di porto della Laguna per proteggere Venezia dall'acqua alta. Lo apprende l'ANSA dalla Prefettura di Venezia, informata da fonti Mit. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020), 02 OTT - Le dighe delsi alzerannoalle bocche di porto della Laguna per proteggeredall'acqua alta. Lo apprende l'ANSA dalladi, informata da fonti Mit.

VENEZIA, 02 OTT - Le dighe del Mose si alzeranno domani alle bocche di porto della Laguna per proteggere Venezia dall'acqua alta. Lo apprende l'ANSA dalla Prefettura di Venezia, informata da fonti Mit ...

VENEZIA, 02 OTT - Le dighe del Mose si alzeranno domani alle bocche di porto della Laguna per proteggere Venezia dall'acqua alta. Lo apprende l'ANSA dalla Prefettura di Venezia, informata da fonti Mit.