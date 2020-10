Vasco Rossi pagò Renato Zero per non cantare: il racconto (Di venerdì 2 ottobre 2020) In occasione del compleanno di Renato Zero, il collega e amico Vasco Rossi ha deciso di fargli degli auguri davvero speciali. Ha infatti voluto raccontare il loro primo incontro View this post on Instagram Nelle gallerie c’è tanta luce. Nell’arte, foraggio per l’anima. Qui lo Dico e qui lo confermo. A post shared by Renato … L'articolo Vasco Rossi pagò Renato Zero per non cantare: il racconto proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 2 ottobre 2020) In occasione del compleanno di, il collega e amicoha deciso di fargli degli auguri davvero speciali. Ha infatti voluto raccontare il loro primo incontro View this post on Instagram Nelle gallerie c’è tanta luce. Nell’arte, foraggio per l’anima. Qui lo Dico e qui lo confermo. A post shared by… L'articolopagòper non: ilproviene da YesLife.it.

