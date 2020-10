Vanessa Incontrada “Vanity Fair”: spuntano altri scatti del chiacchierato servizio fotografico (Di venerdì 2 ottobre 2020) «Semplicemente e con tutto il mio affetto un grazie e un besito a tutti voi», così Vanessa Incontrada condivide sul suo profilo Instagram alcuni scatti del servizio fotografico pubblicato sull’ultimo numero di ‘Vanity Fair’. «Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni», ha spiegato l’attrice e conduttrice, che attraverso le immagini senza veli ha voluto rivendicare il suo diritto di essere curvy. L’intento quello di mettere al bando il body shaming, ovvero ogni forma di bullismo contro il corpo e le forme. “Nessuno mi può giudicare” recita lo strillo sulla cover del giornale che ha destato parecchio scalpore. leggi anche l’articolo —> Vanessa ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) «Semplicemente e con tutto il mio affetto un grazie e un besito a tutti voi», cosìcondivide sul suo profilo Instagram alcunidelpubblicato sull’ultimo numero di ‘Vanity Fair’. «Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni», ha spiegato l’attrice e conduttrice, che attraverso le immagini senza veli ha voluto rivendicare il suo diritto di essere curvy. L’intento quello di mettere al bando il body shaming, ovvero ogni forma di bullismo contro il corpo e le forme. “Nessuno mi può giudicare” recita lo strillo sulla cover del giornale che ha destato parecchio scalpore. leggi anche l’articolo —>...

