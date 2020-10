Vaccino antinfluenzale | pochissime le dosi disponibili | solo per un italiano su tre

Leggi su urbanpost

A marzo 2020 in piena emergenza coronavirus il Ministero della salute si era prefissato come obbiettivo per l'autunno 2020 di vaccinare più persone possibili contro l'influenza stagionale per cercare di ridurre al minimo un sovrapporsi con il coronavirus. Tale obiettivo era stato espresso attraverso una circolare: «Sarebbe fondamentale, nell'autunno del Covid-19, riuscire a vaccinare il più ampio numero di persone possibili». Purtroppo a quanto pare questa cosa, almeno per il momento, non sembra essere possibile. Le Regioni sono riuscite ad acquistare18,7 milioni di. Dunque le quantità direperibili bastano per unsu tre, considerando che l'Italia ha 60 milioni di abitanti.