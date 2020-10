Vaccino antinfluenzale, il Tar annulla l’ordinanza del Lazio che imponeva l’obbligo per gli over 65 (Di venerdì 2 ottobre 2020) annullata dal Tar l’ordinanza del Lazio sul Vaccino antinfluenzale. Nessun obbligo per gli over 65. ROMA – annullata dal Tar l’ordinanza del Lazio sul Vaccino antinfluenzale che imponeva l’obbligo per gli over 65. La decisione del Tribunale Amministrativo è arrivata dopo il ricorso presentato dall’Associazione Codici Nazionale e del Lazio. La sentenza del Tar Una misura che obbligava gli over 65 e il personale sanitario a vaccinarsi, pena il divieto di frequentare facili luoghi di assembramento per i primi e i luoghi di lavoro per i secondi. Ordinanza che è stata annullata dal Tar del ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 ottobre 2020)ta dal Tar l’ordinanza delsul. Nessun obbligo per gli65. ROMA –ta dal Tar l’ordinanza delsulchel’obbligo per gli65. La decisione del Tribunale Amministrativo è arrivata dopo il ricorso presentato dall’Associazione Codici Nazionale e del. La sentenza del Tar Una misura che obbligava gli65 e il personale sanitario a vaccinarsi, pena il divieto di frequentare facili luoghi di assembramento per i primi e i luoghi di lavoro per i secondi. Ordinanza che è statata dal Tar del ...

