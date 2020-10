Vaccino anti influenzale, il Tar annulla l'ordinanza di Zingaretti: no a obbligo per over 65 e personale sanitario (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Tar ha annullato l'ordinanza con la quale il 17 aprile scorso il Presidente della Regione Lazio ha imposto l'obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutte le persone al di... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Tar hato l'con la quale il 17 aprile scorso il Presidente della Regione Lazio ha imposto l'della vaccinazionenfluenzale stagionale per tutte le persone al di...

HuffPostItalia : Elon Musk: 'No al vaccino anti-covid, nemmeno per i miei figli' - Corriere : Bill Gates: «Vaccino anti-Covid per tutti o sarà il disastro» - fattoquotidiano : Per produrre il vaccino anti-Covid verranno uccisi 500mila squali? Leggete cosa succede - Claudia19485227 : RT @riktroiani: ??#Vaccino anti-influenzale, il #Tar annulla l'ordinanza di #Zingaretti: no a obbligo per over 65 e personale sanitario. U… - FrancePeloso : Prof. Garattini su Sky ha spiegato che ampia diffusione del vaccino anti-influenzale avrebbe ricadute positive sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti Vaccino anti influenzale, il Tar annulla l'ordinanza di Zingaretti: no a obbligo per over 65 e personale sanitario Il Messaggero Venezuela: coronavirus, vicepresidente Rodriguez annuncia arrivo del primo lotto di vaccini "Sputnik V"

Caracas, 02 ott 19:27 - (Agenzia Nova) - La vice presidente del governo del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato l'arrivo del primo lotto di vaccini russi contro il nuovo coronavirus - "Sputnik V ...

Usa: coronavirus, ad Moderna avverte che un vaccino non sarà disponibile prima delle elezioni

New York, 01 ott 05:37 - (Agenzia Nova) - Stephan Bancel, amministratore delegato di Moderna Therapeutics, una delle grandi aziende farmaceutiche in prima fila nello sviluppo di un vaccino contro il ...

Caracas, 02 ott 19:27 - (Agenzia Nova) - La vice presidente del governo del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato l'arrivo del primo lotto di vaccini russi contro il nuovo coronavirus - "Sputnik V ...New York, 01 ott 05:37 - (Agenzia Nova) - Stephan Bancel, amministratore delegato di Moderna Therapeutics, una delle grandi aziende farmaceutiche in prima fila nello sviluppo di un vaccino contro il ...