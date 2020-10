Va a comprare le medicine per la mamma, ma per strada trova la morte a 47 anni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tragedia a Piacenza. Muore a soli 47 anni, la donna rimasta vittima di un drammatico incidente avvenuto lungo strada Bonina a Rottofreno, nel Piacentino. Erano le 20,15 quando la donna si è allontanata da casa per recarsi in farmacia e acquistare i medicinali alla madre. A piedi, la donna stava camminando lungo una strada poco illuminata, poi viene travolta da un auto e muore sul colpo. Nulla da fare per Maria Alberti, travolta da una Ford Fiesta in corsa con alla guida il 49enne ad oggi indagato per omicidio stradale. L’uomo, sottoposto ad alcoltest, è risultato negativo. Si è reso conto di aver travolto con la propria auto Maria, residente nella zona, e ha subito fermato il veicolo per prestare soccorso. Poi l’allarme lanciato ai sanitari dell’automedica del 118.



. Sul posto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tragedia a Piacenza. Muore a soli 47, la donna rimasta vittima di un drammatico incidente avvenuto lungoBonina a Rottofreno, nel Piacentino. Erano le 20,15 quando la donna si è allontanata da casa per recarsi in farmacia e acquistare i medicinali alla madre. A piedi, la donna stava camminando lungo unapoco illuminata, poi viene travolta da un auto e muore sul colpo. Nulla da fare per Maria Alberti, travolta da una Ford Fiesta in corsa con alla guida il 49enne ad oggi indagato per omicidiole. L’uomo, sottoposto ad alcoltest, è risultato negativo. Si è reso conto di aver travolto con la propria auto Maria, residente nella zona, e ha subito fermato il veicolo per prestare soccorso. Poi l’allarme lanciato ai sanitari dell’automedica del 118.. Sul posto ...

SumaLoredana : @Drittorovescio_ La Gualmini prende uno stipendio di almeno 5mila euro al mese ,non può capire queste persone. Gual… - tusciaweb : Buoni spesa per comprare alimenti e medicine, pubblicato il nuovo avviso Civitavecchia - Buoni spesa per l’acquist… - kessari84 : @PosteNews Da ieri il conto non permette di fare transazioni. Già segnalato. Mi é stato detto di attendere!Peccato… - jimiyoonie : grazie alla mascherina o se no ?? mi avrebbe chiesto se ero abbastanza grande per comprare medicine ?? hello - Summer__Light : Vi meritate ogni singolo insulto che vi stanno scrivendo. AH, e con i soldi che avete già preso vi ci potete compra… -

Ultime Notizie dalla rete : comprare medicine Buoni spesa per comprare alimenti e medicine, pubblicato il nuovo avviso Tuscia Web Piacenza, va a comprare i farmaci per la madre ma viene travolta e uccisa da un’auto

Una donna di 47 anni è stata investita e uccisa sul colpo da un’auto, una Ford Fiesta, intorno alle 20 e 15. E’ accaduto a Santimento, in provincia di Piacenza. La donna era appena stata in farmacia a ...

Farmaci tumore al seno: Gilead compra Immunomedics

Gilead Sciences chiude un accordo per quasi 21 miliardi di dollari per l’acquisto della biotech Immunomedics e del suo farmaco per il tumore al seno Gilead Sciences ha concluso un accordo per quasi 21 ...

Una donna di 47 anni è stata investita e uccisa sul colpo da un’auto, una Ford Fiesta, intorno alle 20 e 15. E’ accaduto a Santimento, in provincia di Piacenza. La donna era appena stata in farmacia a ...Gilead Sciences chiude un accordo per quasi 21 miliardi di dollari per l’acquisto della biotech Immunomedics e del suo farmaco per il tumore al seno Gilead Sciences ha concluso un accordo per quasi 21 ...