USA:ok Camera a stimoli, Senato verso bocciatura (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – La Camera americana ha approvato il nuovo piano di stimoli da 2.200 miliardi di dollari presentato dai democratici. Un piano che probabilmente sarà bocciato dal Senato controllato dai repubblicani. Il leader dei conservatori in Senato, Mitch McConnell, è infatti contrario ad approvare la spesa di ulteriore migliaia di miliardi di dollari di aiuti federali per rispondere alla pandemia.Intanto, a un mese dal voto, il Presidente Donald Trump e la First Lady Melania hanno annunciato di essere entrambi positivi al coronavirus. In un breve comunicato, il medico personale del Presidente Usa, Sean Conley, ha confermato la positività della coppia presidenziale: “Il Presidente e la First Lady stanno entrambi bene al momento e intendono rimanere a casa all’interno della Casa ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Laamericana ha approvato il nuovo piano dida 2.200 miliardi di dollari presentato dai democratici. Un piano che probabilmente sarà bocciato dalcontrollato dai repubblicani. Il leader dei conservatori in, Mitch McConnell, è infatti contrario ad approvare la spesa di ulteriore migliaia di miliardi di dollari di aiuti federali per rispondere alla pandemia.Intanto, a un mese dal voto, il Presidente Donald Trump e la First Lady Melania hanno annunciato di essere entrambi positivi al coronavirus. In un breve comunicato, il medico personale del Presidente Usa, Sean Conley, ha confermato la positività della coppia presidenziale: “Il Presidente e la First Lady stanno entrambi bene al momento e intendono rimanere a casa all’interno della Casa ...

"Learn Italy Usa" incorona il performance coach Dario Silvestri: Premiazione alla Camera dei Deputati

(Torino 2 ottobre 2020) - “Un premio a Dario Silvestri in qualità di autore del libro best seller ‘Il potere del cambiamento' e come uno dei più ...

