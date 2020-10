Usa-Vaticano, cala il gelo sulla Cina. Il timore è l’idea di una ‘chiesa patriottica americana’ (Di venerdì 2 ottobre 2020) di Riccardo Cristiano* Sono molte le chiavi di lettura del gelo diplomatico tra Stati Uniti e Santa Sede emerso con chiarezza nelle ore appena trascorse. Che il segretario di stato americano dica che il Vaticano non avrebbe più autorevolezza morale se seguitasse un dialogo parziale e limitato con la Cina è proprio tanto. Nel pieno di una campagna elettorale al calor bianco, la Casa Bianca ha cercato di calcare la mano contro la Cina, e quindi contro il Vaticano che seguita a dialogare con i cinesi, per conquistare consensi elettorali nell’elettorato cattolico conservatore? Può essere, ma non sembra sufficiente a capire. Quel dialogo tra Vaticano e Cina non è diplomatico, è sui criteri di nomina dei vescovi, una questione decisiva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) di Riccardo Cristiano* Sono molte le chiavi di lettura deldiplomatico tra Stati Uniti e Santa Sede emerso con chiarezza nelle ore appena trascorse. Che il segretario di stato americano dica che ilnon avrebbe più autorevolezza morale se seguitasse un dialogo parziale e limitato con laè proprio tanto. Nel pieno di una campagna elettorale al calor bianco, la Casa Bianca ha cercato di calcare la mano contro la, e quindi contro ilche seguita a dialogare con i cinesi, per conquistare consensi elettorali nell’elettorato cattolico conservatore? Può essere, ma non sembra sufficiente a capire. Quel dialogo tranon è diplomatico, è sui criteri di nomina dei vescovi, una questione decisiva ...

