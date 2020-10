Usa, Trump e Melania positivi al Coronavirus: “Siamo in quarantena” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente degli Usa Donald Trump e la moglie Melania sono positivi al Coronavirus. Arriva l’annuncio su Twitter: “Siamo in quarantena”. Negli Usa l’epidemia da Coronavirus arriva a colpire anche il presidente Donald Trump e la sua consorte Melania. Un annuncio inaspettato quello del tycoon e che arriva in piena corsa presidenziale. Per mesi, Trump … L'articolo Usa, Trump e Melania positivi al Coronavirus: “Siamo in quarantena” proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente degli Usa Donalde la mogliesonoal. Arriva l’annuncio su Twitter: “Siamo in quarantena”. Negli Usa l’epidemia daarriva a colpire anche il presidente Donalde la sua consorte. Un annuncio inaspettato quello del tycoon e che arriva in piena corsa presidenziale. Per mesi,… L'articolo Usa,al: “Siamo in quarantena” proviene da .

rulajebreal : Ieri Trump ha dichiarato guerra alla democrazia USA! ha legittimato la violenza per rimanere al potere, ha ordinato… - NicolaPorro : Secondo gli intellò mainstream #Trump sarebbe uscito sconfitto dal confronto con #Biden. @GioSallusti ci racconta c… - Corriere : ?? Il presidente Usa e la moglie sono positivi al coronavirus - SasaTomasello : Non guarda in faccia a nessuno. Non perché sia il presidente degli USA, ma proprio perché... hai visto quant’è brut… - PMastrolilli : Coronavirus, Trump e Melania positivi. Lo twitta lo stesso presidente Usa: “Ora siamo in quarantena” -