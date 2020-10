USA, rivelazione shock: Trump sapeva di aver avuto contatti con la consigliera positiva, ma non si è messo in isolamento (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo la rivelazione di Donald Trump e della moglie Melania positivi al Coronavirus, emergono altri particolari sulla modalità di contagio e su quanto accaduto nei giorni scorsi. Il presidente USA ha saputo che la sua consigliera Hope Hicks era positiva al coronavirus giovedì mattina, ma ha mantenuto comunque il suo programma di giornata, inclusa una raccolta fondi nel suo resort in New Jersey, senza dunque mettersi in auto isolamento, come sarebbe opportuno in questi casi. A riferirlo è l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti.L'articolo USA, rivelazione shock: Trump sapeva di aver avuto contatti con la consigliera ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo ladi Donalde della moglie Melania positivi al Coronavirus, emergono altri particolari sulla modalità di contagio e su quanto accaduto nei giorni scorsi. Il presidente USA ha saputo che la suaHope Hicks eraal coronavirus giovedì mattina, ma ha mantenuto comunque il suo programma di giornata, inclusa una raccolta fondi nel suo resort in New Jersey, senza dunque mettersi in auto, come sarebbe opportuno in questi casi. A riferirlo è l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti.L'articolo USA,dicon la...

Ultime Notizie dalla rete : USA rivelazione Hezbollah pianificava attentati in Italia? La rivelazione Usa Formiche.net Covid, Isarele supera Usa per morti rispetto a popolazione

(Foto A. Israele supera gli Stati Uniti per percentuale di morti di coronavirus rispetto alla popolazione. Il tasso di morti rispetto alla popolazione, calcolato sulla media dei decessi della settiman ...

NBA Finals: il ritorno dei Lakers contro la rivelazione Heat

Il momento è finalmente arrivato: una stagione NBA lunga quasi un anno vivrà il suo atto finale nella bolla di Disneyworld a partire dalla notte tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre. Un ...

