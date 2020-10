Usa, positiva al Covid la collaboratrice di Trump Hope Hicks: sta male (Di venerdì 2 ottobre 2020) Hope Hicks , stretta collaboratrice di Donald Trump , non solo è risultata positiva al coronavirus, ma presenta sintomi del Covid e 'sta male'. Lo ha confermato Jonathan Karl, corrispondente capo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 ottobre 2020), strettadi Donald, non solo è risultataal coronavirus, ma presenta sintomi dele 'sta'. Lo ha confermato Jonathan Karl, corrispondente capo ...

