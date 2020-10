Usa | Melania Trump | ' Stiamo bene | rimandato miei impegni'

(Di venerdì 2 ottobre 2020) 'Come troppi americani hanno fatto quest'anno, anch'io e il presidente degli Stati Uniti siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al test sul Covid-19. Ci sentiamoe io ho ...

Corriere : ?? Il presidente Usa e la moglie sono positivi al coronavirus - fanpage : Donald #Trump e la moglie Melania positivi al #covid19 - repubblica : Trump, consigliera positiva al Covid: Il presidente Usa: 'Ho fatto il tampone, sono in quarantena con Melania' [dal… - olivioromanini : RT @Corriere: ?? Il presidente Usa e la moglie sono positivi al coronavirus - cavicchioli : RT @Corriere: ?? Il presidente Usa e la moglie sono positivi al coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Melania

New York, 02 ott 07:33 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la fist lady Melania sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha comunicato lo stesso Trump tramite un ...Donald Trump e la first lady Melania sono risultati positivi al Covid-19. Ad annunciarlo su Twitter è lo stesso presidente Usa, spesso criticato per la gestione poco severa della pandemia negli Stati ...