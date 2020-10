Usa: medico Trump, 'presidente continuerà a lavorare e svolgere suoi doveri' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Washington, 2 ott. (Adnkronos) - "Vi assicuro che mi aspetto che il presidente continui a svolgere i suoi doveri senza interruzioni mentre si riprende, e vi terrò informati di ogni futuro sviluppo". E' quanto afferma, nella dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca, il medio personale del presidente, il comandante della Us Navy Sean Conley. Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Washington, 2 ott. (Adnkronos) - "Vi assicuro che mi aspetto che ilcontinui asenza interruzioni mentre si riprende, e vi terrò informati di ogni futuro sviluppo". E' quanto afferma, nella dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca, il medio personale del, il comandante della Us Navy Sean Conley.

Ultime Notizie dalla rete : Usa medico Usa: medico Trump, 'presidente continuerà a lavorare e svolgere suoi doveri' LiberoQuotidiano.it Coronavirus alla Casa Bianca, Trump e Melania sono positivi

WASHINGTON - Il presidente Usa Donald Trump e la First Lady Melania sono risultati ... I due stanno bene, ha assicurato il medico del presidente confermando i casi di contagio. Anche Melania ha ...

Usa, Trump e Melania positivi al coronavirus

INSIEME ce la faremo!". Il medico ha poi fatto sapere che il presidente Usa "continuerà a lavorare e svolgere le sue funzioni" rimanendo alla Casa Bianca. Donald Trump e la First Lady Melania si ...

