USA | frena crescita degli ordinativi industriali

(Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) –lentaordini all’industria americana. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di agosto, gli ordini hanno evidenziato un aumento dello 0,7% meno del previsto (+1%) e contro il balzo del 6,5% registrato nel mese precedente (dato rivisto da +6,4%). Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono saliti dello 0,7% dal +2,4% di luglio, mentre al netto del settore difesa ha segnato variazione positiva dello 0,9% dopo il +0,7% precedente.

(Teleborsa) - Crescita lenta degli ordini all'industria americana. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di agosto, gli ordini hanno evidenziato un aumento dello ...