Usa, Donald Trump positivo al Covid-19: quali sono le sue condizioni di salute

Donald Trump positivo al Covid-19: quali sono le sue condizioni di salute Il presidente Usa Donald Trump è risultato positivo al Covid-19 insieme alla moglie Melania: ma quali sono le loro condizioni di salute? Al momento le informazioni a riguardo non sono moltissime. Non è chiaro, infatti, se i due siano asintomatici o se abbiano sviluppato dei sintomi dopo aver contratto il Coronavirus. Sean Conley, medico personale di Trump, ha diffuso un comunicato alle agenzie confermando il contagio da Covid-19 del presidente Usa e della first lady e aggiungendo che ...

