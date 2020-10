USA, creati meno di posto lavoro del previsto (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Inferiore alle aspettative la creazione di posti di lavoro in USA, a settembre. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è sceso al 7,9% dall’8,4% precedente e migliore del consensus che indicava un +8,2%. Sono stati creati 661 mila di posti di lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che ad agosto erano state create 1,489 milione di buste paga. Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è migliore del consensus che indicava un aumento di 850 mila di posti di lavoro. La crescita è sopra le attese, invece, nel settore privato, come già anticipato dal report di ADP, essendo stati ricreati 877 mila di posti di lavoro (era previsto ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – Inferiore alle aspettative la creazione di posti diin USA, a settembre. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è sceso al 7,9% dall’8,4% precedente e migliore del consensus che indicava un +8,2%. Sono stati661 mila di posti dinei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che ad agosto erano state create 1,489 milione di buste paga. Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è migliore del consensus che indicava un aumento di 850 mila di posti di. La crescita è sopra le attese, invece, nel settore privato, come già anticipato dal report di ADP, essendo stati ri877 mila di posti di(era...

Negli Usa nel mese di settembre il tasso di disoccupazione è sceso al 7,9% dall'8,4% precedente superando le attese del consensus che indicava un +8,2%. Nel dettaglio nel paese sono stati creati 661 m

